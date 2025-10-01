Gli alberghi cercano personale
Il turismo bergamasco continua la sua crescita, registrando un significativo aumento dell’occupazione nel settore ricettivo. Secondo l’elaborazione Confcommercio Bergamo su dati Inps, i lavoratori dipendenti nelle strutture ricettive sono aumentati del 10,8%, passando da 1.680 a 1.862 unità. Si contano 182 addetti in più. Il comparto alberghiero si conferma motore della crescita occupazionale: + 12,8% degli occupati, passando dai 1.027 nel 2023 a 1.158 addetti nel 2024. L’analisi Confcommercio Bergamo si concentra sugli hotel, che contano 121 aziende (sulle 208 imprese nei servizi ricettivi con dipendenti totali, pari al 58,2%) e assumono il 62,3% degli addetti (1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: alberghi - cercano
Mio marito cerca lavoro manutentore alberghi per la stagione estiva 2026 esperienza 28 anni con alloggio abbiamo la cittadinanza italiana (originario ucraino) CEL 3338416196 - facebook.com Vai su Facebook
Gli alberghi cercano personale - Il turismo bergamasco continua la sua crescita, registrando un significativo aumento dell’occupazione nel settore ricettivo. Si legge su ilgiorno.it
Alberghi cercano personale - Richiesta di personale negli alberghi della provincia di Grosseto: diverse posizioni aperte da cameriere ai piani a cuochi e capo ricevimento. Da lanazione.it