Gli agricoltori devono poter contare sugli anticipi Pac entro fine ottobre
Con la circolare del 22 settembre 2025, Agea ha definito nel dettaglio le modalità di erogazione degli anticipi Pac per la campagna 2025, dando seguito ai regolamenti comunitari che hanno innalzato le percentuali massime di sostegno.La Commissione europea, con i regolamenti 20251796 e 20251797. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: agricoltori - devono
L’agricoltura è un’attività in cui l’imprevedibilità è ormai la norma. Oltre a gestire i costi di produzione e le fluttuazioni dei prezzi, gli agricoltori devono difendersi dai rischi climatici. Accanto alle polizze catastrofali, oggi esistono coperture flessibili in grado di ad - facebook.com Vai su Facebook
La siccità non è più un’emergenza passeggera: è diventata la condizione ordinaria con cui i nostri agricoltori devono misurarsi ogni giorno. La differenza la fa un dettaglio che suona come un paradosso: chi ha un pozzo privato riesce ancora a salvare gli ulivi - X Vai su X
«Gli agricoltori devono poter contare sugli anticipi Pac entro fine ottobre» - Franzini (Confagricoltura Piacenza): «Liquidità per le imprese, ma servono certezze sulle verifiche e tempi rapidi di pagamento» ... Segnala ilpiacenza.it