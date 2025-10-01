Gli agricoltori devono poter contare sugli anticipi Pac entro fine ottobre

Con la circolare del 22 settembre 2025, Agea ha definito nel dettaglio le modalità di erogazione degli anticipi Pac per la campagna 2025, dando seguito ai regolamenti comunitari che hanno innalzato le percentuali massime di sostegno.La Commissione europea, con i regolamenti 20251796 e 20251797. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

«Gli agricoltori devono poter contare sugli anticipi Pac entro fine ottobre» - Franzini (Confagricoltura Piacenza): «Liquidità per le imprese, ma servono certezze sulle verifiche e tempi rapidi di pagamento»

