Antonella Palmisano è il raro caso di un'atleta spinta dagli affetti e che, grazie a questi, a 34 anni, è ancora tra le migliori. Il suo argento nella 35 km al Mondiale di Tokyo 2025 porta i riflessi dell’oro, se mettiamo in conto la distanza non congeniale rispetto alla sua 20 km e il modo in cui è arrivato. Eppure è una medaglia di cui si è parlato di meno, come si è parlato di meno di quella d'oro - d'oro davvero - alle Olimpiadi di Tokyo del 2021, entrate nella storia dello sport italiano per quelle di Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs o della staffetta 4x100. La marcia, durante le Olimpiadi giapponesi, di medaglie d'oro ce ne aveva regalate addirittura due, se contiamo anche quella di Massimo Stano, eppure oggi in pochi se lo ricordano. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Gli affetti sono il fulcro di tutto, intervista ad Antonella Palmisano