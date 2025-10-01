Giustizia Spataro | In Italia viviamo peggior periodo mai visto Spinta politica all’autoritarismo

“Non sono esperto di diritto internazionale, ma stiamo vivendo un periodo molto tremendo in tutto il mondo. In Italia, in tema giustizia, stiamo vivendo il peggior periodo che abbiamo mai vissuto. Controriforme che non servono a nulla, stanno distruggendo l’ordinamento giudiziario, ancor più lo farebbero se passasse la riforma sulle separazioni delle carriere”. Così l’ex procuratore capo di Torino Armando Spataro, a margine dell’incontro ‘Gaza: l’umiliazione del diritto’, nell’aula magna del tribunale di Milano. “ C’è una spinta politica verso l’autoritarismo. La storia è brutta in tutto il mondo, bisogna avere il coraggio di prendere posizioni concrete non solo a parole”, ha concluso Spataro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

