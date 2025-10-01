Giustizia | Rastrelli FdI ' restituiamo a Italia processo agile e moderno'

Roma, 1 ott.- (Adnkronos) - "Questo provvedimento è necessario per avvicinarci agli obiettivi previsti dal Pnrr, nell'interesse non del governo o della maggioranza, ma dell'Italia intera. E stupisce che da sinistra provengano argomentazioni contrarie, sorrette solo da pregiudizi. Gli obiettivi sono stati già individuati: il 90% della riduzione della massa dei procedimenti civili affidati ai tribunali e alle corti di appello, ed abbattimento del 40% del disposition time per recuperare gli arretrati. Sono target che si possono ottenere solo con la massima condivisione, per cui indigna la testarda contrarietà delle opposizioni che vedono qualsiasi tentativo di riformare la giustizia come un segnale di allarme". 🔗 Leggi su Iltempo.it

