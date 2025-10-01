Giustizia | Rastrelli FdI ' restituiamo a Italia processo agile e moderno'
Roma, 1 ott.- (Adnkronos) - "Questo provvedimento è necessario per avvicinarci agli obiettivi previsti dal Pnrr, nell'interesse non del governo o della maggioranza, ma dell'Italia intera. E stupisce che da sinistra provengano argomentazioni contrarie, sorrette solo da pregiudizi. Gli obiettivi sono stati già individuati: il 90% della riduzione della massa dei procedimenti civili affidati ai tribunali e alle corti di appello, ed abbattimento del 40% del disposition time per recuperare gli arretrati. Sono target che si possono ottenere solo con la massima condivisione, per cui indigna la testarda contrarietà delle opposizioni che vedono qualsiasi tentativo di riformare la giustizia come un segnale di allarme". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: giustizia - rastrelli
Antimafia. Rastrelli (FdI) nuovo Segretario: “Impegno perché Commissione sia sempre più luogo di incontro tra verità e giustizia” https://lavocedelpatriota.it/antimafia-rastrelli-fdi-nuovo-segretario-impegno-perche-commissione-sia-sempre-piu-luogo-di-incontro - X Vai su X
IrpiniaTv. . CAMPANIA REPORT Regionali in Campania. “Il candidato presidente del centrodestra sarà scelto dopo il voto di domenica e lunedì nelle Marche e non sarà necessariamente un civico”. Lo dice il senatore Rastrelli. ?Alle 21:15, canale 19, non pe - facebook.com Vai su Facebook
Giustizia: Rastrelli (FdI), 'restituiamo a Italia processo agile e moderno' - "Questo provvedimento è necessario per avvicinarci agli obiettivi previsti dal Pnrr, nell'interesse non del governo o della maggioranza, ma dell'Italia intera. Da iltempo.it
Campania, Giustizia. Rastrelli (FDI): “Coesione Avvocatura fondamentale per la Giustizia” - "La separazione delle carriere rappresenta oltre che un obiettivo di legislatura uno strumento formidabile per garantire all'Italia un ... Si legge su sciscianonotizie.it