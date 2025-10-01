Giustizia | Cucchi ' decreto solo un cerotto per camuffare gravissime carenze'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Il decreto giustizia è un provvedimento ‘cerotto', che non affronta le carenze strutturali del nostro sistema giudiziario. Le carceri restano ‘discariche sociali': sovraffollamento, degrado, mancanza di personale e servizi, situazioni che ledono i diritti dei detenuti e mettono in difficoltà anche gli agenti penitenziari. Un carcere così aumenta solo la recidiva. E i tempi dei processi rimangono lunghi". Così la senatrice dell'Alleanza verdi e sinistra Ilaria Cucchi. "La destra non dà soluzioni. Sposta risorse, proroga, rimescola. Ma nulla cambia davvero. Finge di fare ma non fa nulla. 🔗 Leggi su Iltempo.it

