Giuseppe Rossi | Villarreal favorito sulla Juventus 10 anni fa non l’avrei mai pensato

. Le parole dell’ex attaccante del Sottomarino giallo Chi meglio di Giuseppe Rossi può conoscere le insidie di una trasferta in casa del Villarreal? L’ex attaccante, che ha giocato per anni con il “Sottomarino Giallo”, ha presentato la sfida di Champions League di questa sera in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Giuseppe Rossi: «Villarreal favorito sulla Juventus. 10 anni fa non l’avrei mai pensato»

In questa notizia si parla di: giuseppe - rossi

Giuseppe Rossi è il nuovo vicepresidente dei New York Cosmos

Mondiale per club, il duro attacco di Giuseppe Rossi: «Una buffonata, al centro c’è solo lo show» L’ex attaccante della Nazionale critica duramente il nuovo format della FIFA

Giuseppe Rossi boccia il Mondiale per Club: «Una buffonata, si pensa solo allo show. Vogliono americanizzare il calcio»

Giuseppe #Rossi si sbilancia Lo ha detto su #VillarrealJuve - X Vai su X

U-19 Mls Next MetOval Pre-Season: Lavoro per strutture. Seduta n1 A cura di Giuseppe Rossi (Allenatore Uefa A) SEDUTA DI ALLENAMENTO 1 Categoria: Tattica: Giocare dal Basso. Costruzione nel medio difensivo Leggi l'articolo completo: https://www.alle - facebook.com Vai su Facebook

Giuseppe Rossi avverte la Juventus: "Villarreal favorito, troveranno una bolgia" - Giuseppe Rossi conosce bene il Villarreal, avendoci giocato per diversi anni e per questo sa ... Lo riporta msn.com

Giuseppe Rossi avverte la Juventus: "Villarreal favorito, troveranno una bolgia. Yildiz è lo Yamal dei bianconeri" - "Il Villarreal è favorito, 10 anni fa non l'avrei mai pensato ma ora è così in Champions. Come scrive ilbianconero.com