Giuseppe Rossi | Villarreal favorito con la Juve Bolgia alla Cerámica collettivo di Marcelino e un super Yildiz per Tudor

La vigilia accende i pronostici e Giuseppe Rossi non si nasconde: per l’ex attaccante (passato anche dal Villarreal ), i gialli partono avanti questa sera all’ Estadio de la Cerámica contro la Juventus di Tudor. Motivi? Continuità di gioco, simbiosi con il pubblico e un contesto che in Spagna oggi pesa come un’arma. Dall’altra parte, per restare in scia, ai bianconeri serviranno scelte chiare in attacco e l’ennesima prova di maturità di Kenan Yildiz. Perché “favorito” il Villarreal. Rossi dipinge un quadro netto: il terzo posto in Liga alle spalle di Barça e Real racconta di una squadra stabile; Marcelino, “un po’ spagnolo e un po’ italiano” per principi, ha già dato identità e metriche riconoscibili. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com