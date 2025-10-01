Giuseppe Rossi si sbilancia | Villarreal favorito questa sera lo dico per questi motivi Yildiz il Yamal dei bianconeri alla Juve lui più altri dieci

Juventusnews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Rossi si sbilancia: «Villarreal favorito questa sera, lo dico per questi motivi». Le dichiarazioni dell’ex attaccante alla Gazzetta dello Sport. Giuseppe Rossi è intervenuto questa mattina ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della sfida in programma questa sera tra Villarreal   e Juventus  all’Estadio de la Cerámica. L’ex attaccante della Fiorentina, che tra le altre ha militato proprio nel club spagnolo e pertanto conosce molto bene l’ambiente che troveranno questa sera i bianconeri di Tudor, ha parlato dei punti di forza della squadra di Marcelino spiegando perché secondo lui è da considerare favorita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

giuseppe rossi si sbilancia villarreal favorito questa sera lo dico per questi motivi yildiz il yamal dei bianconeri alla juve lui pi249 altri dieci

© Juventusnews24.com - Giuseppe Rossi si sbilancia: «Villarreal favorito questa sera, lo dico per questi motivi. Yildiz il Yamal dei bianconeri, alla Juve lui più altri dieci»

In questa notizia si parla di: giuseppe - rossi

Giuseppe Rossi è il nuovo vicepresidente dei New York Cosmos

Mondiale per club, il duro attacco di Giuseppe Rossi: «Una buffonata, al centro c’è solo lo show» L’ex attaccante della Nazionale critica duramente il nuovo format della FIFA

Giuseppe Rossi boccia il Mondiale per Club: «Una buffonata, si pensa solo allo show. Vogliono americanizzare il calcio»

Giuseppe Rossi avverte la Juventus: "Villarreal favorito, troveranno una bolgia. Yildiz è lo Yamal dei bianconeri" - "Il Villarreal è favorito, 10 anni fa non l'avrei mai pensato ma ora è così in Champions. Come scrive ilbianconero.com

Giuseppe Rossi: 'Io al Barcellona? Fa effetto' - L'attaccante del Villarreal da settimane viene accostato al Barcellona che, però, potrebbe preferire Alexis Sanchez alla punta azzurra: "Il ... Scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Giuseppe Rossi Sbilancia Villarreal