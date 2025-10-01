Giuseppe Rossi si sbilancia | Villarreal favorito questa sera lo dico per questi motivi Yildiz il Yamal dei bianconeri alla Juve lui più altri dieci

Giuseppe Rossi si sbilancia: «Villarreal favorito questa sera, lo dico per questi motivi». Le dichiarazioni dell’ex attaccante alla Gazzetta dello Sport. Giuseppe Rossi è intervenuto questa mattina ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della sfida in programma questa sera tra Villarreal e Juventus all’Estadio de la Cerámica. L’ex attaccante della Fiorentina, che tra le altre ha militato proprio nel club spagnolo e pertanto conosce molto bene l’ambiente che troveranno questa sera i bianconeri di Tudor, ha parlato dei punti di forza della squadra di Marcelino spiegando perché secondo lui è da considerare favorita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

