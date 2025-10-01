Giuseppe De Cecco l’erede dello storico pastificio muore a 77 anni

E’ lutto nella famiglia italiana dell’acqua e farina. A lasciare la storica azienda pastificia è Giuseppe Adolfo De Cecco, scomparso oggi, dopo una lunga malattia che ha affrontato con il “suo spirito indomito“. A dare la notizia è lo stesso Gruppo, di cui l’imprenditore 77enne è stato amministratore e presidente, ricordandolo come un “uomo di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giuseppe De Cecco, l’erede dello storico pastificio muore a 77 anni

In questa notizia si parla di: giuseppe - cecco

"Ciao Don Peppe": il Pescara piange la morte di Giuseppe Adolfo De Cecco

È morto Giuseppe Adolfo De Cecco, lutto e sospensione delle attività a Fara San Martino

Morto Giuseppe Adolfo De Cecco, sospese attività gruppo oggi e domani

#Pescara in lutto: è morto l’ex-presidente #GiuseppeDeCecco - X Vai su X

?Appuntamento con la cerimonia di premiazione del Premio al Merito Scolastico, bando 2024, al Teatro Benois De Cecco di Codroipo! Venerdì 19 settembre, si rinnova l'evento che celebra i risultati scolastici dei Soci e dei figli dei Soci di Banca360FVG. - facebook.com Vai su Facebook

Morto Giuseppe Adolfo De Cecco, re della pasta ed ex presidente del Pescara: oggi avrebbe compiuto 77 anni - È morto oggi nel giorno del suo compleanno Giuseppe Adolfo De Cecco, Amministratore e Presidente della società Molino e Pastificio De Cecco, ed ex presidente ... Segnala fanpage.it

Addio a Giuseppe Adolfo De Cecco, alla guida del celebre pastificio per trent'anni. 'Ciao, don Beppe' - E' morto, a 75 anni, Giuseppe Adolfo De Cecco, presidente e amministratore, per oltre trent'anni, del Molino e Pastificio De Cecco, figura centrale nella storia e ... Secondo abruzzolive.tv