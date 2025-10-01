Giuseppe De Cecco chi sono la moglie Maria Franca e il figlio Adolfo Maria

Giuseppe De Cecco, re della pasta, si è spento a 77 anni dopo una lunga malattia. L’imprenditore lascia la moglie Maria Franca, a cui è stato legato per anni, e il figlio Adolfo Maria, che ha scelto di seguire le orme di suo padre. Giuseppe De Cecco, l’amore per la moglie e il legame con il figlio. A dare la notizia della morte di Giuseppe De Cecco è stato proprio il gruppo di cui era stato presidente e amministratore. “Annunciamo con dolore la scomparsa di una figura centrale nella storia e nella crescita della nostra azienda – ha spiegato l’azienda De Cecco in una nota -. Per onorarne la memoria e il contributo straordinario che ha dato all’impresa e al territorio – ricordano i manager – il gruppo ha deciso di sospendere tutte le attività a partire da oggi e per l’intera giornata di domani. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giuseppe De Cecco, chi sono la moglie Maria Franca e il figlio Adolfo Maria

In questa notizia si parla di: giuseppe - cecco

"Ciao Don Peppe": il Pescara piange la morte di Giuseppe Adolfo De Cecco

È morto Giuseppe Adolfo De Cecco, lutto e sospensione delle attività a Fara San Martino

Morto Giuseppe Adolfo De Cecco, sospese attività gruppo oggi e domani

#DeCecco, @LaPietraSenato @SocialMasaf: Giuseppe Adolfo De Cecco un punto di riferimento per l’imprenditoria agroalimentare italiana - X Vai su X

?Appuntamento con la cerimonia di premiazione del Premio al Merito Scolastico, bando 2024, al Teatro Benois De Cecco di Codroipo! Venerdì 19 settembre, si rinnova l'evento che celebra i risultati scolastici dei Soci e dei figli dei Soci di Banca360FVG. - facebook.com Vai su Facebook

Giuseppe De Cecco, chi sono la moglie Maria Franca e il figlio Adolfo Maria - L’imprenditore lascia la moglie Maria Franca, a cui è stato legato per anni, e il figlio Adolfo Maria, che ha scelto ... Segnala dilei.it

Morto Giuseppe Adolfo De Cecco, re della pasta ed ex presidente del Pescara: oggi avrebbe compiuto 77 anni - È morto oggi nel giorno del suo compleanno Giuseppe Adolfo De Cecco, Amministratore e Presidente della società Molino e Pastificio De Cecco, ed ex presidente ... Da fanpage.it