Giunta Mezzetti cambiano le deleghe per i settori Patrimonio ed Edilizia
Con l'entrata in servizio della nuova squadra di dirigenti, effetto della riorganizzazione della macchina comunale, il sindaco Massimo Mezzetti ha deciso di distribuire in modo diverso alcune deleghe e di assegnare quella al Patrimonio che ha mantenuto a sé dall'inizio del mandato amministrativo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: giunta - mezzetti
LOTTA 0LIMPICA_ Enrico Megna ha preso parte alla 4° Edizione di Casa Italia Si è svolto in Campania, il 27 e 28 settembre 2025, presso il Circolo ILVA Bagnoli la quarta edizione di CASA ITALIA. Evento itinerante, organizzato e voluto da Riccardo Mezzetti i - facebook.com Vai su Facebook
Giunta. Assegnate le deleghe - Questa mattina il Sindaco di Bolzano, Claudio Corrarati, ha ufficialmente assegnato le deleghe agli Assessori della nuova Giunta comunale. Si legge su rainews.it