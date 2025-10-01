Giunta Mezzetti cambiano le deleghe per i settori Patrimonio ed Edilizia

Con l'entrata in servizio della nuova squadra di dirigenti, effetto della riorganizzazione della macchina comunale, il sindaco Massimo Mezzetti ha deciso di distribuire in modo diverso alcune deleghe e di assegnare quella al Patrimonio che ha mantenuto a sé dall'inizio del mandato amministrativo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

