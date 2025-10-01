Giulio Ciccone continua a scalare il ranking UCI Finn risale 106 posizioni! L’Italia rafforza il podio | la classifica dopo i Mondiali
L’Italia ha conservato il terzo posto nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale, al termine dei Mondiali. Il sesto posto conseguito da Giulio Ciccone in una gara ad altissima selezione ha aiutato a evitare sorpassi in una graduatoria che non ha subito scossoni all’interno della top-10. Il Bel Paese ha difeso la terza piazza con 15.307,74 punti, alle spalle del Belgio (18.444,29) e della Danimarca (16.954,16), davanti alla Slovenia (14.785) e alla Gran Bretagna (14.117,86). Giulio Ciccone ha rafforzato il proprio status di top-10, ha guadagnato una posizione e ora occupa il nono posto con 3. 🔗 Leggi su Oasport.it
