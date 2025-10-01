Milano, 1 ottobre 2025 – Alessandro Impagnatiello avrebbe maturato il suo proposito omicida nei mesi precedenti il 27 maggio 2023, giorno in cui uccise Giulia Tramontano, la fidanzata colpita con 37 coltellate nella loro abitazione a Senago e che di lì a poco gli avrebbe dato un figlio, Thiago. Alessandro Impagnatiello in aula per la lettura della sentenza del processo d’appello per l’omicidio di Giulia Tramontano, Milano 25 Giugno 2025 ANSAMATTEO CORNER Omicidio Tramontano, ergastolo confermato a Impagnatiello ma senza la premeditazione. La Procura generale valuta il ricorso È quanto sostiene la Procura Generale di Milano, guidata da Francesca Nanni, nel ricorso depositato ieri in Cassazione contro il mancato riconoscimento, da parte dei giudici di secondo grado, della premeditazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giulia Tramontano, pg: “Impagnatiello progettò per mesi l’omicidio”. Ricorso contro il mancato riconoscimento della premeditazione