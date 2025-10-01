Giulia Soponariu rischia la squalifica al Grande Fratello | alcune frasi indignano
Pioggia di critiche per Giulia Soponariu, cosa ha detto la gieffina al Grande Fratello. La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata solo pochi giorni fa ma si parla già di una possibile squalifica, a finire nella bufera è stata Giulia Soponariu. Giulia Soponariu al GF (Screen Mediaset Infinity) Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia? Alcune frasi pronunciate dalla gieffina hanno fatto storcere il naso a molti, infatti è finita al centro di molte critiche e in tanti pensano che dovrebbe essere squalificata dal reality condotto da Simona Ventura su Canale 5. A causare maggiore indignazione sono state queste parole: “Ragazzi la mia foto non mi piace per niente. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
In questa notizia si parla di: giulia - soponariu
Giulia Daniela Soponariu al Grande Fratello 2025
La torinese Giulia Daniela Soponariu è tra i concorrenti del Grande Fratello 2025: aveva vinto Miss Reginetta d'Italia 2023
Chi è Giulia Soponariu, modella e concorrente del Grande Fratello 2025
A poche ore dall’inizio del Grande Fratello arriva la prima rivelazione bomba. Giulia Soponariu, concorrente 19enne, ha rivelato di essere stata rapita quando era ancora solo una bambina - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, rivelazione choc: Giulia Soponariu racconta di essere stata rapita. I compagni la invitano a non approfondire. #GrandeFratello #GiuliaSoponariu - X Vai su X
Grande Fratello, prime 24 ore di fuoco: concorrente a rischio la prima squalifica e un abbandono - Caos al Grande Fratello: Giulia rischia la squalifica, Matteo pensa già di lasciare il reality. Si legge su donnaglamour.it
“La mia foto non mi piace, sembro una down”: Giulia Soponariu già a rischio squalifica al GF - A 24 ore dal fischio di inizio della nuova edizione del Grande Fratello, Giulia Soponariu finisce già a rischio squalifica ... Riporta fanpage.it