Giulia Salemi sarà l’inviata speciale della prossima edizione di Pechino Express: ecco le sue prime dichiarazioni. Sin da giovane Giulia Salemi mostra interesse e inclinazione verso la moda e la televisione. Il 2015 rappresenta un anno chiave: partecipa a Pechino Express in coppia con la madre Fariba, con cui instaura un rapporto che è allo stesso tempo di forte affetto e, talvolta, di tensione, data l’ingerenza mediatica. Questa partecipazione amplia notevolmente la sua visibilità. Nel 2018 entra nella casa del Grande Fratello VIP (edizione 3), un’esperienza che porta con sé il grande pubblico ma anche di riflessione personale e qualche scandalo o gossip. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Giulia Salemi: come si prepara da inviata di Pechino Express poi parla di Pierpaolo