Giulia e i suoi progressi sono i protagonisti della nuova campagna del Filo D' Oro | Insieme Un traguardo dopo l' altro

OSIMO – «No, non può fare». È questa la frase che tanti genitori si sentono ripetere di fronte a diagnosi difficili. Alla Lega del Filo d'Oro, però, quei "no” si possono trasformare in traguardi possibili, uno dopo l'altro. Lo sanno bene Monica e Carlo, mamma e papà di Giulia, che al Centro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: giulia - suoi

“Ecco i suoi genitori”. Giulia Stabile, le rare foto insieme: chi sono Susi e Carlo (FOTO)

CON I SUOI 106 ANNI, CHE FESTEGGIA A VILLA GIULIA DI CUI È OSPITE, GIULIA BUSON È LA PIANORESE "PIÙ RICCA DI ANNI". NEI VIDEO CON IVONNE CAPELLI ED IL SINDACO LUCA VECCHIETTINI DIMOSTRA VITALITÀ E LA CULTURA DI TANTI - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Giulia Soponariu? Biografia, età, altezza e peso, carriera, fidanzato, Instagram e vita privata - Giulia Soponariu è una delle concorrenti più discusse e amate del Grande Fratello 2025, prima edizione condotta da Simona Ventura. Da spettegolando.it

Giulia Soponariu, confessione choc al Grande Fratello spiazza/ “Sono stata rapita da piccola” - Giulia Soponariu ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, la gieffina ha rivelato di essere stata rapita da piccola. Si legge su ilsussidiario.net