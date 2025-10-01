Giulia e i suoi progressi sono i protagonisti della nuova campagna del Filo D' Oro | Insieme Un traguardo dopo l' altro

OSIMO – «No, non può fare». È questa la frase che tanti genitori si sentono ripetere di fronte a diagnosi difficili. Alla Lega del Filo d'Oro, però, quei "no” si possono trasformare in traguardi possibili, uno dopo l'altro. Lo sanno bene Monica e Carlo, mamma e papà di Giulia, che al Centro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

