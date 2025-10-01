Giulia De Lellis vicina al parto Tony Effe fa una richiesta all' ospedale
Giulia De Lellis si avvicina alla data del parto e Tony Effe fa una richiesta all'ospedale scelto per il grande evento, ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: giulia - lellis
Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché
Altro che crisi: Giulia De Lellis e Tony Effe, storia di amore e solidità
Cecilia e Ignazio, la tenera foto con il pancione. E Giulia De Lellis commenta
Sotto al suo ultimo post Instagram, un utente ha commentato: "De Lellis chi specula sei tu. Anni che metti in mostra il tuo privato e adesso vuoi rispetto e ti appelli alla mancata umanità è all'intimità?" Immediata la risposta di Giulia De Lellis - facebook.com Vai su Facebook
"Anni che mostri la tua vita, ora incinta vuoi intimità?", Giulia De Lellis risponde alle critiche sulla gravidanza - X Vai su X
Giulia De Lellis vicina al parto, Tony Effe fa una richiesta all'ospedale - Giulia De Lellis si avvicina alla data del parto e Tony Effe fa una richiesta all'ospedale scelto per il grande evento, ecco i dettagli. Come scrive comingsoon.it
“Sto scoppiando”: Giulia De Lellis sempre più vicina al parto, la richiesta speciale di Tony Effe - Giulia De Lellis mostra il pancione esplosivo a otto mesi, mentre Tony Effe sorprende con una richiesta speciale. Si legge su donnaglamour.it