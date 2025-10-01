Giugliano | schiava a 16 anni il compagno la costringeva a prostituirsi

Ilmattino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lui quarant?anni, lei appena sedici. Una pseudo relazione sentimentale tra i due che però ben presto si era trasformata in altro: induzione e sfruttamento della prostituzione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

giugliano schiava a 16 anni il compagno la costringeva a prostituirsi

© Ilmattino.it - Giugliano: schiava a 16 anni, il compagno la costringeva a prostituirsi

In questa notizia si parla di: giugliano - schiava

giugliano schiava 16 anniGiugliano: schiava a 16 anni, il compagno la costringeva a prostituirsi - Una pseudo relazione sentimentale tra i due che però ben presto si era trasformata in altro: induzione e sfruttamento della ... Si legge su ilmattino.it

giugliano schiava 16 anniGiugliano, costringe la compagna di 16 anni a prostituirsi: uomo di 40 anni ai domiciliari - A Giugliano un 40enne è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari a causa di una grave storia di violenza di e sfruttamento della prostituzione minorile commesso in ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giugliano Schiava 16 Anni