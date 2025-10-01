Le segnalazioni della madre della ragazzina erano partite a fine dicembre. La 16enne – originaria di Marano – era già sparita col 40enne. I genitori erano andati a recuperarla ma l’uomo diceva di amarla e non avrebbe interrotto la relazione. Poi la svolta investigativa con la denuncia di scomparsa a marzo. Le articolate indagini dei . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, 16enne costretta a prostituirsi con un anziano di 73 anni: “Tariffe dai 50 ai 100 euro”