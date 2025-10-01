Giubileo l’Archivio e la biblioteca diocesana aprono le porte ai visitatori
In occasione del Giubileo l’ Archivio e la biblioteca diocesana di Fabriano aprono le porte ai visitatori. Il vescovo Francesco Massara, infatti, ha aderito al progetto Nazionale Cei. Il via, nella città della carta, venerdì prossimo nell’ambito dei festeggiamenti di San Francesco d’Assisi. Si tratta di un percorso che mette al centro il territorio della Diocesi di Fabriano-Matelica, la bellezza dell’arte, la memoria custodita negli archivi, la sapienza racchiusa nei libri. "Nelle opere, nei documenti si riflette la storia di una comunità – spiega la delegata diocesana per l’Archivio, Martina Cerioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
