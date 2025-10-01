Giubileo dei missionari e dei migranti in arrivo migliaia di pellegrini in una Roma blindata

Sabato 4 e domenica 5 si celebreranno a Roma, in contemporanea, il Giubileo dei missionari e il Giubileo dei migranti. Una due giorni ricca di appuntamenti in una Capitale blindata visto che, sempre il 4 ottobre, si terrà la manifestazione nazionale pro Palestina.Giubileo dei missionari e dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: giubileo - missionari

Il Giubileo degli influencer visto dai missionari digitali: “I social? Un’occasione se diventano relazione”

Giubileo dei giovani: “Non solo una foto ricordo, siate tutti missionari”

Vi racconto il primo Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici. Parla Palmieri

VATICANO - Missionari di speranza tra le genti: il 4 e 5 ottobre il mondo missionario celebra il suo Giubileo, l'incontro Internazionale alla Pontificia Università Urbaniana: Città del Vaticano - Il 4 e 5 ottobre Roma abbraccia i missionari e le… http://dlvr.it/TNM2H - X Vai su X

Missio Italia. . Nello spazio “Speciale Giubileo” del mese di settembre, il “missionario di speranza” è padre Angelo Besenzoni, della Società Missioni Africane, in Angola da 17 anni. Qui la sua video-testimonianza - facebook.com Vai su Facebook

Giubileo: il 4 e 5 ottobre quello dei migranti e del mondo missionario - Sabato 4 e domenica 5 ottobre si terranno a Roma, contestualmente, il Giubileo del Mondo Missionario e il Giubileo dei Migranti, organizzati in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sv ... Lo riporta toscanaoggi.it

Giubileo: il 4 e 5 l'evento per i missionari e i migranti - Sabato 4 e domenica 5 ottobre si terranno a Roma, contestualmente, il Giubileo del Mondo Missionario e il Giubileo dei Migranti, organizzati in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sv ... Da ansa.it