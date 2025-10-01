Giù le mani dalla Flotilla manifestanti pro Pal bloccano stazione centrale a Napoli A Roma Termini accessi contingentati
(Adnkronos) – Binari bloccati dai manifestanti pro Pal alla stazione centrale di Napoli. Si è determinato così il blocco del traffico ferroviario, in arrivo e in partenza, con treni in ritardo di oltre 90 minuti. "La circolazione a Napoli Centrale è sospesa", comunica Trenitalia. Come si legge sul profilo Facebook di uno dei collettivi coinvolti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Global Sumud Flotilla a Barcellona, corteo manifestanti: immagine Netanyahu con le mani sporche di sangue
"Giù le mani dalla Flotilla": lanciato presidio contro gli attacchi alla missione umanitaria
Il sit-in di Mani Rose Antirazziste diventa quotidiano: "Sosteniamo la Global Sudum Flotilla"
Flotilla, il senatore del M5S Marco Croatti: «Dalla Farnesina la lettera a noi a bordo e alle nostre famiglie: non ci garantisce protezione, è tutto nelle nostre mani»
MANIFESTAZIONE NAZIONALE 4 OTTOBRE 2025 Concentramento Porta San Paolo – ore 14.30 – ROMA GIÙ LE MANI DALLA FLOTILLA NO AL GENOCIDIO DEL POPOLO PALESTINESE ? SANZIONI VERE ALLO STATO CRIMINALE DI ISRA