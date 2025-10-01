Giù le mani dalla Flotilla manifestanti pro Pal bloccano stazione centrale a Napoli A Roma Termini accessi contingentati

(Adnkronos) – Binari bloccati dai manifestanti pro Pal alla stazione centrale di Napoli. Si è determinato così il blocco del traffico ferroviario, in arrivo e in partenza, con treni in ritardo di oltre 90 minuti. "La circolazione a Napoli Centrale è sospesa", comunica Trenitalia. Come si legge sul profilo Facebook di uno dei collettivi coinvolti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

