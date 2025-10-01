Giroud sicuro | Roma squadra molto forte ma noi ci faremo trovare pronti a questo

Calcionews24.com | 1 ott 2025

Giroud in conferenza stampa: «Roma forte, ma il Lille è pronto. Voglio lasciare un buon ricordo» Olivier Giroud, attaccante del Lille ed ex protagonista della Serie A con la maglia del Milan, ha parlato nella conferenza stampa della vigilia in vista della sfida tra Roma e Lille, valida per la seconda giornata della League Phase . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

