Giroud in conferenza stampa: «Roma forte, ma il Lille è pronto. Voglio lasciare un buon ricordo» Olivier Giroud, attaccante del Lille ed ex protagonista della Serie A con la maglia del Milan, ha parlato nella conferenza stampa della vigilia in vista della sfida tra Roma e Lille, valida per la seconda giornata della League Phase . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Giroud sicuro: «Roma squadra molto forte, ma noi ci faremo trovare pronti a questo»