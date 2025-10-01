Giroud | Allegri fa un bel lavoro e i giocatori stanno bene Spero che il Milan vinca un trofeo!

Pianetamilan.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di domani, l'ex giocatore del Milan Olivier Giroud sfiderà la Roma in Europa League: le sue prole in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

giroud allegri fa un bel lavoro e i giocatori stanno bene spero che il milan vinca un trofeo

© Pianetamilan.it - Giroud: “Allegri fa un bel lavoro e i giocatori stanno bene. Spero che il Milan vinca un trofeo!”

In questa notizia si parla di: giroud - allegri

giroud allegri fa belGiroud: “Allegri fa un bel lavoro e i giocatori stanno bene. Spero che il Milan vinca un trofeo!” - Nella giornata di domani, l'ex giocatore del Milan Olivier Giroud sfiderà la Roma in Europa League: le sue prole in conferenza stampa ... Come scrive msn.com

giroud allegri fa belLille, Giroud: “Fisicamente mi sento come dieci anni fa” - Dal ritorno in Italia ai gol segnati a 39 anni: le parole di Olivier Giroud alla vigilia del match tra Lille e Roma ... Riporta gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Giroud Allegri Fa Bel