Giro dell' Emilia 2025 esclusa la Israel-Premier Tech Le motivazioni e le reazioni

Roma, 1 ottobre 2025 - Il tema è impellente in ogni sport, a maggior ragione in un ciclismo che nella recente Vuelta 2025 ha conosciuto tanti disordini, al punto da aver dovuto amputare diverse tappe, non evitando qualche incidente costato anche l'incolumità di diversi corridori: la Israel-Premier Tech è un problema che il Giro dell'Emilia 2025, in programma sabato 4 ottobre, ha deciso di risolvere varando la linea dura dell'esclusione. Non senza incassare la dura reazione della squadra più discussa e contestata del momento. L'esclusione dal Giro dell'Emilia 2025 e la reazione della Israel-Premier Tech. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

