Girava con la cocaina da consegnare nascosta nel calzino | arrestato pusher di paese
Girava per il paese con la cocaina da consegnare nascosta in un calzino. Quando è finito nel radar dei Carabinieri di Isorella, impegnati in un servizio di prevenzione, ha cercato di disfarsi dell’indumento. Una mossa avventata che non è passata inosservata: i militari lo hanno raccolto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: girava - cocaina
Girava in bici con le dosi di cocaina già confezionate: i carabinieri lo arrestano
Preso il ciclista spacciatore. Girava con due chili di cocaina nascosti in uno zainetto
Consumo di cocaina, il leghista Giagoni: «Dati allarmanti in Gallura» Il deputato scrive ai ministri dell’Interno e della Salute dopo l’omicidio di Cinzia Pinna - facebook.com Vai su Facebook