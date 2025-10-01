Girava con la cocaina da consegnare nascosta nel calzino | arrestato pusher di paese

Bresciatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Girava per il paese con la cocaina da consegnare nascosta in un calzino. Quando è finito nel radar dei Carabinieri di Isorella, impegnati in un servizio di prevenzione, ha cercato di disfarsi dell’indumento. Una mossa avventata che non è passata inosservata: i militari lo hanno raccolto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

