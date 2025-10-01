gira col machete a 20 anni uccise un uomo

Quando aveva appena 23 anni, aveva ucciso l’ex della fidanzata a calci in faccia. E oggi, a 45 anni, Emanuele De Paola pare non aver superato mai quel passato pesantissimo. L’uomo, che è attualmente sottoposto a una sorveglianza speciale, è stato arrestato domenica sera dai carabinieri del Radiomobile, allertati da una cittadina che lo aveva visto aggirarsi per la zona Savena con un machete nella cintura. I militari lo hanno rintracciato in via degli Ortolani e lo hanno bloccato: hanno subito trovato la grossa lama e poi, a seguito di una perquisizione più approfondita, hanno rinvenuto anche 10 grammi di coca e un bilancino di precisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

