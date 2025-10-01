Rescaldina (Milano), 1 ottobre 2025 - Fino alla fine del XIX secolo Rescaldina era un piccolo villaggio agricolo, dove la vita ruotava intorno all’agricoltura di sussistenza. Campi, cascine e famiglie contadine definivano il ritmo del paese, lontano ancora dalle trasformazioni che avrebbero cambiato per sempre la sua identità. La svolta imprenditoriale di Giovanni Bassetti. La svolta arrivò con l’iniziativa imprenditoriale di Giovanni Bassetti, che nel 1830 fondò a Milano un emporio di biancheria di qualità, guidato anche col contributo del cugino Carlo Baroncini. In piazza San Stefano, nel cuore della città, venivano proposte tele, tovaglie di fiandra e lenzuola di pregio, che riscossero immediatamente successo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovanni Bassetti: il visionario che trasformò Rescaldina in un hub industriale