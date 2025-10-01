Giovanili Le Under 13 di Cappuccio sanno solo vincere | dopo il campionato anche la Coppa

Le under 13 del Big Mat Bsc Grosseto sono (ancora) campionesse. Dopo la vittoria del campionato e il raggiungimento delle semifinali di playoff nazionali, le biancorosse di Fiorenzo Cappuccio si sono aggiudicate la Coppa Toscana, imponendosi sul Padule softball. "Siamo soddisfatti – commenta il manager Fiorenzo Cappuccio – del cammino che abbiamo fatto. Le ragazze sono cresciute molto, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Chiudiamo una stagione fatta di tante vittorie, ma soprattutto di divertimento, sorrisi e dello spirito di gruppo". Termina con due trofei in bacheca, quindi, la stagione del Big Mat Bsc Grosseto di softball under 13. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

