Giovanili Inter De Pieri non scende in campo in cadetteria con la Juve Stabia | prestito infruttuoso?

Giovanili Inter, ennesima panchina per De Pieri con la Juve Stabia: la scelta non sta dando frutti attesi dalla società nerazzurra. La scelta di Giacomo De Pieri di lasciare l’ Inter e mettersi alla prova con la Juve Stabia non sta portando i frutti sperati. Il giovane attaccante, che aveva avuto un periodo magico all’inizio del 2025, con l’esordio in Prima Squadra, il rinnovo fino al 2029 e il trionfo con la Primavera, ha deciso di accettare la proposta del club di Serie B per crescere nel campionato cadetto. In estate, De Pieri ha ricevuto numerose richieste di prestito, ma ha optato per il trasferimento alla Juve Stabia, una squadra che ha appena fatto il suo ritorno in Serie B e che aveva mostrato grandi ambizioni dopo un brillante quinto posto. 🔗 Leggi su Internews24.com
De Pieri, ennesima panchina con la Juve Stabia: non era meglio restare con l’Inter U23? - La scelta di lasciare i nerazzurri e di saltare lo step della Serie C per il momento non sta dando i frutti sperati ... Secondo msn.com
Giacomo De Pieri, dalla Liventina all'Inter, primo assaggio di Serie A - MOTTA DI LIVENZA Domenica sera è stata una data da ricordare per Giacomo De Pieri, giovane attaccante di Casale sul Sile che ha fatto le giovanili alla Liventina di Motta, la società che collabora con ... Da ilgazzettino.it