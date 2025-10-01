Giovanili Inter De Pieri non scende in campo in cadetteria con la Juve Stabia | prestito infruttuoso?

Giovanili Inter, ennesima panchina per De Pieri con la Juve Stabia: la scelta non sta dando frutti attesi dalla società nerazzurra. La scelta di Giacomo De Pieri di lasciare l’ Inter e mettersi alla prova con la Juve Stabia non sta portando i frutti sperati. Il giovane attaccante, che aveva avuto un periodo magico all’inizio del 2025, con l’esordio in Prima Squadra, il rinnovo fino al 2029 e il trionfo con la Primavera, ha deciso di accettare la proposta del club di Serie B per crescere nel campionato cadetto. In estate, De Pieri ha ricevuto numerose richieste di prestito, ma ha optato per il trasferimento alla Juve Stabia, una squadra che ha appena fatto il suo ritorno in Serie B e che aveva mostrato grandi ambizioni dopo un brillante quinto posto. 🔗 Leggi su Internews24.com

