Giovani studenti di marketing alla scoperta di Civitella | non solo castelli ma anche imprenditoria sostenibile
Una giornata di formazione fuori dall’aula per la classe di Digital Marketing per il Turismo dell'Its Turismo Emilia-Romagna di Cesena. Gli studenti, accompagnati dai coordinatori Luca Sardonini e Letizia Rizzi, hanno fatto tappa nei giorni scorsi a Civitella di Romagna per conoscere da vicino le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: giovani - studenti
Gli studenti di Agraria di tutto il mondo sul Conero: Coldiretti Giovani a confronto per il futuro dell'agricoltura
Bonus trasporti 2025: sconti e agevolazioni regionali per studenti, giovani, disoccupati e pendolari
Summer school per studenti internazionali. In ateneo trenta giovani dagli Stati Uniti
Buoni sport e contributi per il trasporto pubblico per studenti castiglionesi Anche per l’anno scolastico 2025/2026, il #comunedicastiglionedellapescaia sostiene le famiglie e promuove il diritto allo studio e alla pratica sportiva dei propri giovani cittadini. - facebook.com Vai su Facebook
Studenti alla scoperta del mondo. Prosegue il progetto Erasmus+ per i ragazzi del Carlo Piaggia - Al centro dell’iniziativa le buone pratiche di inclusione, la cittadinanza attiva e i valori dello ... lanazione.it scrive
Cava Day, 400 studenti di otto istituti alla scoperta dei siti estrattivi - Il 30 ottobre 2024 si è svolto nella cave aderenti e grazie alla collaborazione con Confindustria Bergamo il Cava Day, un appuntamento che rappresenta un’importante opportunità educativa per ... Lo riporta bergamonews.it