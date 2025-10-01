Giovani studenti di marketing alla scoperta di Civitella | non solo castelli ma anche imprenditoria sostenibile

Forlitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata di formazione fuori dall’aula per la classe di Digital Marketing per il Turismo dell'Its Turismo Emilia-Romagna di Cesena. Gli studenti, accompagnati dai coordinatori Luca Sardonini e Letizia Rizzi, hanno fatto tappa nei giorni scorsi a Civitella di Romagna per conoscere da vicino le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giovani - studenti

Gli studenti di Agraria di tutto il mondo sul Conero: Coldiretti Giovani a confronto per il futuro dell'agricoltura

Bonus trasporti 2025: sconti e agevolazioni regionali per studenti, giovani, disoccupati e pendolari

Summer school per studenti internazionali. In ateneo trenta giovani dagli Stati Uniti

Studenti alla scoperta del mondo. Prosegue il progetto Erasmus+ per i ragazzi del Carlo Piaggia - Al centro dell’iniziativa le buone pratiche di inclusione, la cittadinanza attiva e i valori dello ... lanazione.it scrive

Cava Day, 400 studenti di otto istituti alla scoperta dei siti estrattivi - Il 30 ottobre 2024 si è svolto nella cave aderenti e grazie alla collaborazione con Confindustria Bergamo il Cava Day, un appuntamento che rappresenta un’importante opportunità educativa per ... Lo riporta bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Giovani Studenti Marketing Scoperta