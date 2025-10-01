Giovani scuola e lavoro | perché la formazione italiana rischia di non prepararli al futuro

Specializzazione precoce, disuguaglianze sociali e intelligenza artificiale: cosa non funziona nel sistema educativo e come cambiare rotta.

Scena muta Maturità 2025, Maggi: “La scuola diploma praticamente tutti, sistema scolastico ipocrita, i giovani non vogliono più essere presi in giro”

Scuola di moda casertana trionfa al concorso nazionale per giovani stilisti

Una batteria di giovani promesse: per il Forlì un tris di arrivi scuola Cesena

Oggi, tra tantissimi giovani alla scuola "The Young Hope", abbiamo parlato di futuro, di lavoro e delle sfide che attendono il nostro Paese. Il rapporto deficit/PIL registra dati incoraggianti: un segnale chiaro che la linea del Governo, guidata dall'azione del mi

Giovani, scuola e lavoro: perché la formazione italiana rischia di non prepararli al futuro - P er decenni il sistema formativo italiano ha operato una distinzione netta e precoce, canalizzando gli studenti in percorsi distinti fin dall'adolescenza.

La Spezia e i giovani: due volumi per scuola, lavoro e orientamento - È stato presentato ieri pomeriggio alla Mediateca "Sergio Fregoso" il catalogo delle Proposte Formative ...