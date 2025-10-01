Giovani e Palestina | la voce che i media non raccontano

Il conflitto in Palestina non è soltanto una questione geopolitica lontana dai nostri confini europei: è un tema che tocca le coscienze di tutti, soprattutto delle nuove generazioni. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una mobilitazione crescente, fatta di studenti, attivisti e cittadini comuni che hanno scelto di scendere in piazza per dare voce a chi voce non ha. Un movimento spontaneo, internazionale che parla di diritti, giustizia, dignità e soprattutto libertà. Eppure, ciò che deriva dall’informazione mainstream sembra raccontare una storia diversa. I media, infatti, si soffermano più spesso sul disordine, sui rallentamenti al traffico o sugli episodi di tensione e distruzioni, piuttosto che sul messaggio che anima e movimenta le manifestazioni: un appello alla pace e alla solidarietà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

