Giovani e Palestina | la voce che i media non raccontano
Il conflitto in Palestina non è soltanto una questione geopolitica lontana dai nostri confini europei: è un tema che tocca le coscienze di tutti, soprattutto delle nuove generazioni. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una mobilitazione crescente, fatta di studenti, attivisti e cittadini comuni che hanno scelto di scendere in piazza per dare voce a chi voce non ha. Un movimento spontaneo, internazionale che parla di diritti, giustizia, dignità e soprattutto libertà. Eppure, ciò che deriva dall’informazione mainstream sembra raccontare una storia diversa. I media, infatti, si soffermano più spesso sul disordine, sui rallentamenti al traffico o sugli episodi di tensione e distruzioni, piuttosto che sul messaggio che anima e movimenta le manifestazioni: un appello alla pace e alla solidarietà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: giovani - palestina
Giubileo dei giovani, Fisichella: "Arriveranno ragazzi anche dalla Palestina"
Palestina, Ucraina, Siria: al Giubileo dei giovani le voci dei ragazzi di paesi in conflitto
“Artigiani della Pace”, giovani da tutta Italia per aiutare le comunità in Palestina
Iniziativa dei Giovani Democratici Civitavecchia intitolata “Dal porto alla Palestina” - facebook.com Vai su Facebook
“Gaza non è sola”: la voce dei giovani di Piedimonte Matese si alza per la Palestina - Per la prima volta nella storia del territorio, i giovani studenti di Piedimonte Matese hanno preso l’iniziativa organizzando una ... Come scrive clarusonline.it