Giovane leghista pro-Israele sotto accusa per post nazisti
Viareggio si ritrova al centro di un vivace dibattito: un giovane militante della Lega ha creato un movimento a sostegno di Israele, ma il suo passato online, costellato di lodi ad Adolf Hitler, sta alimentando interrogativi e polemiche in tutta la città. Quando la militanza pro-Israele nasce da destra La sigla “Italia appoggia Israele” è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: giovane - leghista
Luca Zaia capolista, salve le donne. Posti a rischio per gli uscenti: chi sarà buttato giù dalla torre leghista? Tutti i nomi. Salvini: «Stefani sarebbe il più giovane governatore d'Italia» - facebook.com Vai su Facebook
? Una pre #Pontida di lotta e senza peli sulla lingua contro migranti e avversari politici. L'anno scorso era toccato ad Antonio Tajani "scafista", per la battaglia sullo ius scholae, stavolta alla vigilia dello storico raduno leghista, i giovani del partito dedicano il l - X Vai su X
Ventenne leghista lancia movimento pro-Israele, ma sui social inneggia a Hitler - Leghisti in fermento a Viareggio, dove a tenere banco è il neonato movimento 'Italia appoggia Israele' che il ventenne Alessio Santonicola, classe 2005, ha deciso di creare, per dar vita ... Riporta msn.com