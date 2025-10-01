Arezzo, 1 ottobre 2025 – L'isola che ha dato i natali ad uno dei più forti calciatori di ogni epoca sarà protagonista dell'u ndicesimo round della Bridgestone FIA Ecorally Cup, della gara conclusiva dell'Iberian Eco Rally Challenge e di una tappa del campionato portoghese. Il Madeira Ecorally avrà per la prima volta validità FIA e promette grandi emozioni, visto l'elenco dei partenti. Trentadue equipaggi, tra cui i portacolori di San Marino Guido Guerrini e Artur Prusak a bordo della Kia E-Niro arrivata via mare direttamente dalla gara spagnola de La Coruña. In gara i recenti vincitori in Cina, i cechi Ž?árský-Náb?lek, i temibili portoghesi Silva-Ramalho, Carpinteiro-Figueiredo e Serrano-Tavares, gli andorrani Laquidaín-Laquidaín, i bulgari Dedikov- Dedikova, gli altri cechi Korený-Bohumská, i francesi Guigou-Le Borgne e Landreat-Stricher. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Giornate decisive per gli alfieri di Gass Racing chiamati a compiere l'impresa nel mezzo dell'Atlantico