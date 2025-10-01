Giornata Nazionale del Camminare escursione tra Vallesaccarda e Scampitella

In occasione della Giornata Nazionale del Camminare, sabato 5 ottobre si terrà un’affascinante escursione gratuita tra i borghi di Vallesaccarda e Scampitella, nel cuore dell’Irpinia. Un evento aperto a tutti – camminatori esperti, famiglie, curiosi e turisti – che unisce natura, cultura e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it