Giornata Nazionale del Camminare escursione tra Vallesaccarda e Scampitella

Avellinotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Nazionale del Camminare, sabato 5 ottobre si terrà un’affascinante escursione gratuita tra i borghi di Vallesaccarda e Scampitella, nel cuore dell’Irpinia. Un evento aperto a tutti – camminatori esperti, famiglie, curiosi e turisti – che unisce natura, cultura e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: giornata - nazionale

