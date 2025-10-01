Giornata internazionale degli anziani la scoperta italiana che rallenta l’invecchiamento

Aumenta la popolazione anziana e l’Italia è uno dei Paesi in cui la speranza di vita è più alta, pari 83,4 anni, secondo l’Istat. Un dato che torna di attualità in occasione della Giornata internazionale degli anziani, che ricorre il 1° ottobre, insieme all’importanza della qualità di vita dei “senior”. Intanto, proprio alla vigilia della ricorrenza è arrivata la notizia di una scoperta che potrebbe rallentare i processi di invecchiamento. La ricerca, che ha portato a identificare una proteina chiave, ha come primo autore un italiano. La “chiave” contro l’invecchiamento. Lo studio, pubblicato sulla rivista Immunity, ha avuto come scopo la ricerca sui fenomeni di neuroinfiammazione che sono alla base dei processi di invecchiamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

