Giornata internazionale degli anziani la scoperta italiana che rallenta l’invecchiamento
Aumenta la popolazione anziana e l’Italia è uno dei Paesi in cui la speranza di vita è più alta, pari 83,4 anni, secondo l’Istat. Un dato che torna di attualità in occasione della Giornata internazionale degli anziani, che ricorre il 1° ottobre, insieme all’importanza della qualità di vita dei “senior”. Intanto, proprio alla vigilia della ricorrenza è arrivata la notizia di una scoperta che potrebbe rallentare i processi di invecchiamento. La ricerca, che ha portato a identificare una proteina chiave, ha come primo autore un italiano. La “chiave” contro l’invecchiamento. Lo studio, pubblicato sulla rivista Immunity, ha avuto come scopo la ricerca sui fenomeni di neuroinfiammazione che sono alla base dei processi di invecchiamento. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: giornata - internazionale
La Giornata internazionale del caffè: il 71% degli italiani lo beve ogni giorno
Giornata Internazionale della Birra, venerdì 1? agosto eventi e degustazioni
Giornata Internazionale della Birra: le 10 tipologie più bevute in Italia
? Oggi si celebra la Giornata Internazionale del Caffè! Forse non tutti sanno che proprio a #Venezia sorsero le prime caffetterie d’Europa: fu qui che il profumo del caffè conquistò per la prima volta il Vecchio Continente, grazie ai traffici commerciali della S - X Vai su X
Il primo ottobre si celebra la Giornata internazionale delle persone anziane Dai dati del Rapporto Passi d'Argento emerge, ad esempio, che gli over 65 abruzzesi praticano attività fisica e sono meno sedentari della media italiana. Per saperne di più https://tin - facebook.com Vai su Facebook
Domani si celebra la Giornata internazionale delle persone anziane - Domani si celebra la Giornata internazionale delle persone anziane Dai dati del Rapporto Passi d'Argento emerge, ad esempio, che gli over 65 abruzzesi praticano attività fisica e sono meno sedentari ... Segnala regione.abruzzo.it
Giornata internazionale delle persone anziane: AOP Health mette sotto i riflettori il peso silenzioso delle ulcere venose degli arti inferiori - Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Lo riporta ansa.it