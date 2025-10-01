Giornata internazionale caffè Torna di moda la cara vecchia moka

Tv2000.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è la Giornata internazionale del caffè. A cui, nonostante gli aumenti sulla tazzina, 7 italiani su 10 non intendono rinunciare. E torna di moda la cara vecchia moka. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

giornata internazionale caff232 torna di moda la cara vecchia moka

© Tv2000.it - Giornata internazionale caffè. Torna di moda la cara vecchia moka

In questa notizia si parla di: giornata - internazionale

La Giornata internazionale del caffè: il 71% degli italiani lo beve ogni giorno

Giornata Internazionale della Birra, venerdì 1? agosto eventi e degustazioni

Giornata Internazionale della Birra: le 10 tipologie più bevute in Italia

Giornata internazionale del caffè: eventi e degustazioni firmati Morettino - Mercoledì 1° ottobre tutto il mondo celebra la Giornata internazionale del caffè e anche Morettino, storica torrefazione di Palermo, dà vita a una serie di attività che hanno come scopo quello di ... Come scrive palermotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Internazionale Caff232 Torna