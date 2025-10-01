Giornata internazionale caffè rito irrinunciabile per 7 italiani su 10

Oggi è la Giornata internazionale del Caffè. Nonostante gli aumenti sulla tazzina, 7 italiani su 10 non intendono rinunciarvi. Torna di moda la moka. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giornata internazionale caffè, rito irrinunciabile per 7 italiani su 10

La Giornata internazionale del caffè: il 71% degli italiani lo beve ogni giorno

1° Ottobre, Giornata Internazionale del Caffè: dall'espresso-rito d'Italia al nocciolino pugliese e al caffè in ghiaccio salentino - È il 1° ottobre, e l'Italia celebra la Giornata Internazionale del Caffè, un omaggio non solo a una bevanda, ma a un vero e proprio rito nazionale. Riporta msn.com

Giornata Internazionale del Caffè: appuntamenti nelle principali città italiane - Grazie alle comunità rappresentative del Rito del Caffè Espresso, il 1° ottobre sarà l'occasione di celebrare il caffè nelle principali città italiane. Si legge su horecanews.it