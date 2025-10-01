Giornata del Contemporaneo a Spazio Macos | focus sull' arte di Salvatore Dalì

Anche quest’anno sabato 4 ottobre 2025 si celebra la Giornata del Contemporaneo, promossa da Amaci (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani) con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e in collaborazione con la Direzione Generale per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: giornata - contemporaneo

Una vela per la Giornata del Contemporaneo

La formazione al centro della 21esima Giornata del Contemporaneo

Giornata del contemporaneo 2025: un incontro con Valentina Valentini sul lavoro di Bill Viola

Prosegue a Villa Brandi il ciclo di incontri “Musica e Parole”, dedicato a riscoprire la figura di Cesare Brandi nelle sue molteplici dimensioni intellettuali. Sabato 4 ottobre 2025, in occasione della ventunesima edizione della Giornata del Contemporaneo, prom - facebook.com Vai su Facebook

Ventunesima edizione della Giornata del contemporaneo - Sabato 4 ottobre, Castello Gamba - Museo di Arte moderna e contemporanea della Valle d’Aosta - Châtillon https://shorturl.at/Y3xD3 - X Vai su X

Arte, torna la Giornata del Contemporaneo: eventi anche all’estero - Sabato 4 ottobre 2025 si celebra la ventunesima edizione della Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione annuale promossa da AMACI con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contem ... Riporta 9colonne.it

La Giornata del Contemporaneo è dedicata alla formazione: il programma e gli appuntamenti - La ventunesima Giornata del Contemporaneo AMACI si terrà il 4 ottobre 2025 con un ricco programma gratuito di mostre, eventi e laboratori ... Secondo exibart.com