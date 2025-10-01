Giornata body shaming Biancofiore | istituzione atto politico non gesto simbolico Basta ignorare fenomeno

“L’istituzione della Giornata nazionale del body shaming non è un gesto meramente simbolico, vuole essere un atto politico e sociale, è un atto di civiltà, significa squarciare quel tetto di cristallo e costruire un Paese in cui nessuna debba sentirsi sbagliato o con il fisico non conforme come ho sentito oggi con tanta amarezza e incredulità o per un giudizio esterno; significa costruire una società in cui accettare se stessi e gli altri diventi la norma e non l’eccezione”. Lo ha detto in aula la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie, durante le dichiarazioni di voto sulla legge che istituisce la Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone (body shaming), che si celebrerà il 16 maggio di ogni anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

