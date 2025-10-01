Giornalisti 14° edizione del Premio Landolfo | candidature entro il 28 ottobre

Scade il 28 ottobre 2025 il bando di partecipazione alla  quattordicesima edizione del premio di giornalismo “Francesco Landolfo”. Indetto da Ordine dei giornalisti della Campania, Sindacato Unitario Giornalisti della Campania,  quotidiano “Roma” e Arga Campania,  il premio vuole valorizzare le intuizioni e l’impegno di Francesco Landolfo – fondatore dell’Arga Campania, vicedirettore del “Roma” e segretario dell’Ordine dei giornalisti della Campania – nella formazione dei giovani colleghi e premia i migliori servizi giornalistici sui temi di ambiente e natura, agricoltura e agroalimentare, territorio e ricerca scientifica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

