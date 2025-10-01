Giornalisti 14° edizione del Premio Landolfo | candidature entro il 28 ottobre
Scade il 28 ottobre 2025 il bando di partecipazione alla quattordicesima edizione del premio di giornalismo “Francesco Landolfo”. Indetto da Ordine dei giornalisti della Campania, Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, quotidiano “Roma” e Arga Campania, il premio vuole valorizzare le intuizioni e l’impegno di Francesco Landolfo – fondatore dell’Arga Campania, vicedirettore del “Roma” e segretario dell’Ordine dei giornalisti della Campania – nella formazione dei giovani colleghi e premia i migliori servizi giornalistici sui temi di ambiente e natura, agricoltura e agroalimentare, territorio e ricerca scientifica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: giornalisti - edizione
Radio1 Rai. . #Roma 4^ edizione dei #PizzaAwards2025. Protagoniste della competizione le migliori pizzerie d’Italia. A dare l’Oscar della bontà una giuria di giornalisti gastronomici, che decreterà quale pizza merita il ruolo di superstar. @MariaCr80667914 - facebook.com Vai su Facebook
Al Premiolino tributo ai giornalisti morti per il loro lavoro - Si è aperta con la lettura di un testo in memoria dei tanti giornalisti caduti mentre svolgevano con coraggio il loro lavoro la sessantacinquesima edizione del Premiolino, che ha voluto onorare con un ... Da msn.com
Premiolino ricorda i giornalisti caduti - Si è aperta con la lettura di un testo in memoria dei tanti giornalisti caduti mentre svolgevano con coraggio il ... Lo riporta msn.com