Giorgia Russo dirigerà la strategia tecnologica di L’Oréal in Italia

L’Oréal Italia annuncia la nomina di Giorgia Russo come nuova chief information officer (Cio) con l’obiettivo di guidare la strategia tecnologica dell’azienda. Russo, come spioega una nota dell’azienda, subentra a Martín Spielmann, che assume un nuovo ruolo all’interno di Ii Europe. Russo entra nel gruppo L’Oréal dieci anni fa come Finance project manager nel team Global It. In seguito, raggiunge il team Europe It per occuparsi della creazione del primo centro servizi contabili condiviso dell’Europa occidentale, a Madrid. Prende poi la responsabilità per l’integrazione di nuove marche come Azzaro & Mugler e Prada, arrivando a gestire il team It di Vendita e Distribuzione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

