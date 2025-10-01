Giochi di Quartiere per 1.200 studenti Così la scuola si riprende il Parco Novi Sad
Da ieri e fino a venerdì prossimo il Parco Novi Sad di Modena sarà teatro della Prima edizione dei “Giochi di Quartiere”, una manifestazione nuova nel suo genere che vedrà impegnati fori dalle mura scolastiche 1200 studenti dell’Istituto tecnico economico J. Barozzi di Modena. L’iniziativa nasce. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Novi Sad da riqualificare. Istituto Barozzi in campo: "Giochi di quartiere con 1.200 studenti" - É una zona spesso mal frequentata da restituire alla città". Come scrive msn.com