Giocata fortunata | vinti 22.500 euro con un terno al Lotto
Colpo fortunato al Lotto a Cannobio.La giocata è stata effettuata in via Magistris, come riporta Agipronews: nell'estrazione del 30 settembre un fortunato o una fortunata ha vinto ben 22.500 euro centrando un terno a Lotto . 🔗 Leggi su Novaratoday.it
