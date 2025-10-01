Ginevra Bompiani e l’abbraccio immaginario ad Hamas | quando la sinistra confonde martiri e macellai

Quando l'ideologia offusca il giudizio: l'abbraccio della Bompiani a Hamas è il trionfo della confusione morale C'è chi sogna la pace, chi lavora per la giustizia. e poi c'è Ginevra Bompiani, che sogna di abbracciare Hamas. Sì, proprio così. Alla domanda su cosa farebbe se si trovasse davanti.

Protagoniste della serata Luciana Castellina e Ginevra Bompiani, che dialogheranno a partire dal libro "Il femminismo della mia vicina", nato da un'idea dell'editrice Agnese Manni. Leggi qui - facebook.com Vai su Facebook

Cosa faresti se avessi davanti un capo di #Hamas: "Farei come con Pertini. Lo abbraccerei" Hamas partigiani come Pertini. Non ho altro da aggiungere Vostro Onore. #Bompiani a @LaZanzaraR24 - X Vai su X

Gerusalemme, delirio di Bompiani: "Israele il più grande terrorista". Parenzo sbotta: "E la Jihad islamica?" - A L'Aria che tira, il programma di politica e di attualità di La7, si parte dall'attentato che, a Gerusalemme, ha causato oggi la morte di almeno sei persone. Secondo iltempo.it

Botta e risposta tra Bompiani e Parenzo: "Israele il più grande terrorista", "Lei è molto curiosa..." - Il botta e risposta in studio a L'Aria Che Tira tra Ginevra Bompiani e David Parenzo: "Il problema è il terrorismo, e il più grande terrorista del mondo è Israele", "Lei è molto curiosa, nel giorno di ... Riporta la7.it