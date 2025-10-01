Gillette Bomber Championship debutta alla Milan Games Week & Cartoomics 2025

L’universo esport italiano è pronto a passare al livello successivo. Gillette annuncia oggi la trasformazione della sua iconica competizione: nasce la Gillette Bomber Championship, un’evoluzione che promette di ridefinire il panorama del gaming competitivo in Italia. Abbandonando il formato di coppa, il torneo diventa un vero e proprio campionato della durata di 8 mesi, pensato per coinvolgere una community ancora più ampia di giocatori, dai pro-player agli appassionati di Fortnite. La più grande novità di questa edizione è il formato Championship. La competizione sarà aperta a tutti i giocatori in modalità singolo e si articolerà in due stagioni, una invernale e una primaverile. 🔗 Leggi su Game-experience.it

