Giardinaggio da divano idee e tecniche per piante felici indoor

L’integrazione delle piante nell’arredamento, nota come green decor, è fondamentale per prolungare la sensazione di benessere e ricreare il giusto umore in casa. È possibile ottenere questo risultato con piccoli ritocchi al layout verde, aggiungendo molte piante e oggetti insoliti come cappelli di paglia o ceste in fibre naturali per i vasi. Un’idea interessante è integrare le piante d’estate negli interni o scegliendo piante da interno. Pexels Un tocco creativo: una pianta in cesto intrecciato trova spazio su un vecchio triciclo. Piante diverse per stili diversi: Stile mediterraneo: in cucina, le piante aromatiche come rosmarino, timo, basilico e cappero, non solo inducono a tenere ordinato il piano di lavoro, ma richiamano le atmosfere mediterranee, specialmente se abbinate a utensili in legno e servizi in ceramica bianca o colorata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giardinaggio da divano, idee e tecniche per piante felici indoor

In questa notizia si parla di: giardinaggio - divano

