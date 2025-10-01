Gianluca Savoldi | Essere figlio d'arte non è stato facile Da bambino mi urlavano ‘raccomandato'

Gianluca Savoldi a Fanpage.it ha raccontato una parte della sua carriera da calciatore e il suo nuovo percorso da allenatore, analizzando anche il modo in cui il calcio viene analizzato a livello mediatico in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gianluca - savoldi

Dopo la lunga e trionfale esperienza a Renate, Gianluca Savoldi prende il posto dell'ex Milan in via Orsini. di Fabio Cannatà #Giovanili #News - facebook.com Vai su Facebook

Gianluca Savoldi: “Essere figlio d’arte non è stato facile. Da bambino mi urlavano ‘raccomandato'” - it ha raccontato una parte della sua carriera da calciatore e il suo nuovo percorso da allenatore, analizzando anche il modo ... Come scrive fanpage.it